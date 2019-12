Aitta vidare i tävling om världens bästa arktiska kokbok

ÖVERTORNEÅ: Per Huuva i Liehittäjä som nyligen gett ut kokboken Aitta, om samiska och tornedalska maträtter, har nu med sin kokbok vunnit i Sweden in the Gourmand World Cookbook Awards in categoriy Arctic (arktiska kokböcker).

Per Huuva är nu alltså efter seger i den svenska deltävlingen, kvalificerad att tävla vidare, Best in the World, i kategorin arktiska kokböcker, tillsammans med finalister från totalt 225 andra länder.

På sociala medier skrev Per Huuva tidigare under fredagen: Trevligt brev! Det var ju inte min mening att det skulle bli så här men jag känner mig hedrad och ödmjuk. Det roligaste av allt är nog alla trevliga kommentarer…