Almedalsveckan ställs in

ÖSTRA NORRBOTTEN: Under onsdagen tog huvudarrangörerna det slutliga beslutet om att ställa in årets Almedalsvecka. Under de senaste dagarna har situationen i vårt land ändrats och det läget som rådde när förra beslutet togs har ändrat sig. Beslutet togs av huvudarrangörerna i samråd med värden, Region Gotland och de åtta riksdagspartierna, skriver region Gotland i ett nyhetsbrev på Almedalsveckans hemsida.

För två veckor sedan var tanken att Almedalsveckan skulle fortlöpa enligt planen och även partierna i riksdagen, via sina projektledare, ställde sig bakom denna inriktning. Men mot bakgrunden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer har beslutet nu tagits om att Almedalsveckan i Visby 2020 ställs in.

– Vi kraftsamlar nu inför 2021. Vår ambition att erbjuda en trygg och säker mötesplats, som bygger på fysiska möten, försvinner därmed inte, säger Lisbeth Bokelund (MP), ordförande för huvudarrangörsgruppen, i ett pressmeddelande.

Arrangemanget skulle ha ägt rum den 28 juni till och med den 5 juli.