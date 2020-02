”Centerpartiet har fullt förtroende för kommunens tjänstemän”

FRIA ORD: Centerpartiet vill med anledning av artikeln i tisdagens Haparandabladet om Eija Stenbergs stöd till Sjukvårdspartiet klargöra att Centerpartiet har fullt förtroende för kommundirektören och förvaltningarnas tjänstemän och delar inte de åsikter som framförs i ovan nämnda artikel. De åsikter som förs fram är Eija Stenbergs egna, skriver Janne Lind, ordförande Centerpartiet Haparanda och Sven Tornberg (c), kommunalråd.

I artikeln framför Eija Stenberg åsikter som bygger på en del felaktigheter både vad gäller händelseförlopp, arbetsgång och fattade beslut.

De enkäter kring arbetsmiljön som genomförts tar även hänsyn till de rapporter om upplevda arbetsmiljöproblem avseende delar av politikens arbetssätt som inkom redan i augusti. Det av Eija Stenberg refererade brevet inkom i september. Enkäterna visar tydligt att det arbetssätt som delar av politiken valt upplevs som ett arbetsmiljöproblem. När det i artikeln refereras till att ”det passar behovet” så fanns det således ett behov att även utreda tjänstemännens arbetssituation i förhållande till politiken.

Att hävda att de båda enkäternas resultat beror på att fokus har flyttats stämmer inte. Fokus har varit personalens upplevda arbetssituation och arbetsmiljö. Om personalen upplever sin arbetssituation som problematisk utifrån relationen till politiken så ska detta naturligtvis tas på allvar och hanteras, inte sopas under mattan med argumentet att det är fel fokus.

Ett normalt politiskt arbetssätt är att vid möten begära återremiss och kompletteringar av ärenden om man inte är nöjd med de underlag som presenteras eller bordlägga ett ärende om man inte är redo för beslut. Därutöver finns möjligheten att reservera sig mot ett beslut eller överklaga något beslut som man tycker är fel. Det arbetssättet har inte varit gängse inom delar av politiken.

När det gäller uttag av flextid framkommer i flextidsavtalet att ledighet ska sökas och beviljas av berörd chef i förväg. Kommunstyrelsens ordförande är kommundirektörens chef genom sin roll som ordförande för styrelsen.

Upphandlingen av marknadsföringsmaterial skedde under stark tidspress med en tydlig deadline för när materialet måste vara klart. Samtidigt fanns heller ingen färdig idé om hur slutprodukten skulle se ut. Den byrå som anlitades var den som senast hade avtal med kommunen om denna typ av arbeten och det fanns goda erfarenheter av att jobba med dem.

Under arbetet med att ta fram materialet utvecklades även idén av hur produkten skulle se ut i slutänden. Ett stort fokus lades på kvalitet i materialet då ”man får ingen andra chans att göra ett första intryck”. Priset på slutprodukten blev högre än vad som anmälts som delegationsbeslut men det har också levererats en produkt av en högre kvalitet än vad som planerades från början.

När det gäller frågan om att bjuda in näringslivskonsulterna till kommunstyrelsen för att berätta om deras arbete (som är bredare än att arbeta med enbart nyetableringar) krävs även där ett tillrättaläggande. Eija Stenberg yrkade på att kommunstyrelsen skulle bjuda in konsulterna till mötet den 17/2 men fick inte bifall för sitt yrkande. Kommunstyrelsen beslutade istället att bjuda in konsulterna ”snarast möjligt” och de är inbjudna till kommunstyrelsens möte den 23/3.

När det gäller organisationsöversynen som KS begärt in till maj 2019 så överlämnades en rapport som arbetsmaterial till kommunalrådet i juni 2019 för att stämmas av mot politiska prioriteringar inom den styrande koalitionen då en del av förslagen var beroende på hur den politiska organisationen skulle se ut i kommunen. De sista synpunkterna från koalitionspartierna inkom i november 2019. Inom centerpartiet har förslaget diskuterats vid 2 tillfällen under hösten varav Eija Stenberg varit närvarande vid båda dessa tillfällen.

Kommundirektören svarade på en fråga gällande organisationsöversynen den 27/1 då kommunstyrelsen hade sammanträde. På mötet deltog Eija Stenberg och har naturligtvis även hon tagit del av det svaret som gavs. I slutänden är det kommunstyrelsens ordförande som avgör när ett ärende är färdigt att lyftas upp till beslut i styrelsen om inte kommunstyrelsen beslutar annat, men något sådant beslut finns inte i detta ärende.

Att leda en kommun men 1250 personer på lönelistan är en stor apparat och underlättas inte av att delar av den politiska ledningen inte visar tillit och förtroende för dem som ska genomföra de politiska beslut som fattas. Rädslan för att göra misstag får inte ta över viljan att göra något bra och komma på nya lösningar för att uppnå de mål och visioner som politiken beslutat. Detta i en verksamhet som i allt större utsträckning kommer att präglas av en knapphet på resurser framöver.

Janne Lind

Ordförande Centerpartiet Haparanda

Sven Tornberg (c)