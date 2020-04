Flertal fick böter för hastighetsöverträdelser

HAPARANDA: Just nu genomför polisen en trafikvecka som innebär extra fokus på hastighetskontroller under vecka 17. Under gårdagen genomfördes en kontroll på E4 i höjd med Vuono där fyra bilförare fick böter för fortkörning. Ytterligare två trafikkontroller inom Haparanda kommun genomfördes under onsdagen. På riksväg 99 utfärdade polisen böter till två bilförare till följd av hastighetsöverträdelser vid kvart i två tiden på den tidiga eftermiddagen.

Senare, strax efter klockan 17 kontrollerades trafik på E4 i höjd med Aavajärvikorsningen. Vid den kontrollen utfärdades sex ordningsboter för hastighetsöverträdelser.