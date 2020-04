Företagssupport i Tornedalen i virustider

TORNEDALEN: Nu går Pajala, Övertorneå och Haparanda, ut med ett erbjudande till företagare i respektive kommun och erbjuder en företagssupport för frågor som uppstått hos företagare i samband med Corona-viruset.

Kommunerna har gett ett utökat uppdrag till NyföretagarCentrum Nord, som kommer att bemanna Företagssupport Tornedalen med organisationens befintliga företagsrådgivare.

NyföretagarCentrum Nords har sedan tidigare ett uppdrag att bedriva rådgivning till nya och blivande företagare i bland annat Haparanda, Övertorneå och Pajala samt att genomföra tema-seminarier och främja olika affärsnätverk. Nu utökas tillfälligt detta uppdrag i Tornedalen.

För att stötta lokala entreprenörer erbjuds lotsning och rådgivning till både nya och etablerade företag som har frågor gällande till exempel:

att minska kostnader (personal, hyror etc.)

att hitta rätt finansieringslösningar

att ta del av de olika stödpaketen – lokalt, regionalt, nationellt

att förändra affärsidén och hitta alternativa intäktskällor t.ex. nya erbjudanden och/eller marknader

Tjänsten finansieras i första hand genom NyföretagarCentrum Nords befintliga finansiering på orterna, bland annat den medfinansiering som kommunerna redan gått in för de ordinarie tjänsterna i år.

– Vi kommer även att samverka med övriga företag, organisationer, myndigheter samt lots-/supportfunktioner i detta arbete. Det viktigaste är att våra företagare hittar rätt bland all information och kommer i kontakt med rätt aktörer så att de också kan nyttja de stöd och möjligheter som finns, säger Camilla Sehlin Verksamhetschef NyföretagarCentrum Nord.

Företag i Tornedalen som har frågor anledning av Corona-viruset kan boka rådgivning via www.nyforetagarcentrum.se/nord eller kontakta någon av rådgivarna direkt, i Haparanda och Övertorneå är detta Monica Wikström-Johansson och i Pajala kommun Hans Mörtberg. Rådgivningen genomförs via telefon, mail eller digitalt via videomöte. Att vända sig till Företagssupport Tornedalen är kostnadsfritt och konfidentiellt.