Hockey, innebandy och skidlopp ställs in

CORONA: Med anledning av coronaviruset ställs Tornedalsloppet in och bland annat hockey- och innebandysäsongen avslutas. DENNA ARTIKEL UPPDATERAS LÖPANDE

Svenska skidförbundet har bestämt att alla tävlingar i nationella tävlingskalendern ska ställas in, vilket innebär att Tornedalsloppet som skulle ha hållits den 28 mars ställs in. ”Vi hoppades in i det sista, men nu är det så”, skriver tävlingsledaren Rune Westerberg i ett meddelande.

HTUH skriver att Norrbottens ishockeyförbund gått ut med att allt seriespel och alla turneringar ställs in. ”Det betyder att våran säsong tyvärr tar slut tidigare än vad vi ville, men detta kan man inte göra någonting åt. Stort tack för en bra säsong”, skriver föreningen i ett meddelande.

Norrbottens innebandyförbund skriver att de igår fattat beslut om att all serieverksamhet för alla åldrar som administreras av förbundet avslutas omdelbart. Beslutet gäller även träningsmatcher och turneringar. Alla planerade matcher stryks och säsongen avlutas nu. DM-finalerna och ett läger för flickor kan komma att hållas senare.

Korpen i Haparanda meddelar att alla gruppass vecka 11 och 12 ställs in, och sedan tas ett nytt beslut utifrån läget.