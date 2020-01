Kemppainen om den politiska striden: Tror inte de vet vad de håller på med

ÖVERTORNEÅ: – Jag vet lika lite som du. Jag fick ett telefonsamtal från Bente Moen Åkerholm och hon meddelade att jag entledigats från mina politiska uppdrag, säger Roland Kemppainen, om den politiska strid som seglat upp i efterdyningarna kring den så kallade Pelloaffären

Beslutet ska ha tagits på ett extra styrelsemöte i lördags som Socialdemokraterna höll. Till det här mötet ska det enligt Kemppainen (S) inte skickats någon kallelse eller mötet försiggicks inte heller av någon information.

– När Bente Moen Åkerholm (S) ringde mig frågade jag med vilken rätt de gör det. Jag vet inte om de har mandat för att göra på det här viset, säger Roland Kemppainen.

På kravet att han ska lämna fullmäktige svara Roland Kemppainen att han inte ämnar göra det då det är folket som valt honom. Roland Kemppainen säger att den turbulens om uppstått har att göra med den så kallade Pelloaffären.

– När Allan Lehto på Älvgården i Pello ville sälja värmepannan för 1,1 miljoner kronor ansåg jag det vara bättre att köpa den än att köpa värme. De fanns tre socialdemokrater till som var av samma uppfattning, säger Roland Kemppainen.

– Är det här även en markering in i partiet, till dem som röstat likt dig i Pelloaffären?

– Ja, och det känns att även som om de vill splittra och försvaga för alliansen, som under hot om att splittras under söndag eftermiddag möts för att försöka hitta en lösning i Pelloaffären.

HB har sökt Bente Åkerholm för kommentar.