Kostnadsutjämning ger utrymme för utökad budget

HAPARANDA: I måndags beslutade kommunfullmäktige att enligt förslag från kommunstyrelsen fastställa en budgetjustering för 2020/2021 motsvarande 25,7 miljoner på driften och 8,7 miljoner kronor på investeringar samt att kommunen ska utöka låneutrymmet till 30 miljoner kronor på grund av stora investeringar kommande två åren.

Budgeten till och med år 2022 fastställdes i juni i fjol men på grund av vissa förändringar under hösten yrkade kommunstyrelsen på att justera budgeten och utöka kassan inom vissa områden.

Tack vare att regeringen sett över kostnadsutjämningssystemet har kommuner fått bättre förutsättningar att driva likvärdig kommunal verksamhet. Det handlar om en kostnadsutjämning i skattesystemet som innebär kompensation för gleshet och socioekonomisk bakgrund.

På kommunfullmäktiges sammanträde informerade ekonomichefen Hans Kenttä om att kostnadsutjämningen under den kommande planperioden ger 20 miljoner kronor mer per år, och det politiska förslaget som har behandlats av budgetberedningen innebär att driftens ram utökas med 25,7 miljoner kronor och motsvarande 8,7 miljoner kronor läggs på investeringar.

Inom flera områden

Socialnämnden får tillskott på 15 miljoner kronor 2020 och samhällsbyggnadsnämnden 400.000 kronor till en ytterligare tjänst. Arbetsmarknadsenheten får 1,5 miljoner kronor för att jobba med insatser som ska mynna ut i att försörjningsstödet ska minska på tre års sikt och tekniska enheten får tre miljoner för underhållsarbete på två år, alltså sammanlagt sex miljoner kronor. Ungdomens hus får 400.000 kronor.

Inom ramen för kostnadsutjämningen 2020 höjs även ersättningsnivåerna i kommunfullmäktige så att de motsvarar dagens nivåer.

Fullmäktige beslutade också i enlighet med förslaget från kommunstyrelsen att utöka låneutrymmet med 30 miljoner på grund av stora investeringar som väntar nu och under två år framöver.

Artikeln publicerades i längre version i Haparandabladet 28/2 2020