Minskning av kontantuttag

TORNEDALEN: Uttagen av kontanter minskade under andra halvåret 2019, enligt siffror från Bankomat AB. I genomsnitt tog varje norrbottning ut 620 kronor i månaden, en minskning med 11 procent på ett år.

Enligt Bankomat minskar andelen kontanta betalningar i snabb takt i Sverige.

Norrbotten följer trenden i riket i stort. I länet minskade uttagen av kontanter från 47 miljarder kronor under andra halvåret 2018 till 42 miljarder andra halvåret 2019.

Uttag och insättning per person och månad i Tornedalskommunerna under andra halvåret 2019 ser ut enligt följande. Haparanda, 1.081 kronor, Övertorneå 772 kronor och Pajala 687 kronor.

Statistiken bygger på de samlade uttagen och insättningarna från Bankomats kontantautomater i landet. Beräkningen av genomsnitt per person bygger på SCB:s statistik över hela Sveriges befolkning.