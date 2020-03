TORNEDALEN: Med anledning av den senaste tidens utveckling vad gäller coronasmitta har Skolverket beslutat att resterande nationella prov ställs in under våren.

Elevernas möjlighet att få betyg ska dock inte påverkas.– De nationella proven är ett viktigt underlag i betygssättningen. Men utifrån rådande situation bedömer vi att det inte går att genomföra de nationella proven som återstår i vår. Lärarna måste därför använda sig av andra underlag när elevernas kunskaper ska betygssättas, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Beslutet grundas på att skolornas situation är mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning. Samt att nuvarande läge i skolan är mycket osäkert och att situationen kan ändras mycket snabbt. ”Att i detta läge skicka ut hundratusentals prov som behöver tas om hand av skolpersonal är inte lämpligt”.

Skolverkets bedömning är också att proven inte skulle kunna uppfylla sitt betygsstödjande syfte om varje enskild rektor eller huvudman skulle få besluta när och om proven ska genomföras.

Av Eva Spiik | Publicerad 27 mars 2020