Ny översiktsplan tas fram

HAPARANDA: Inom ett LIS-område kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid dispens och upphävande av strandskyddet. Nu har markägare möjlighet att påverka och utveckla områden på sin mark eftersom kommunen ser över översiktsplanerna.

– Det är nu man har chansen, översiktsplanerna tittar vi över en gång per mandatperiod så när det här är gjort dröjer det fyra år tills nästa gång, säger Sven Tornberg (c), kommunalråd.

Varje kommun har översiktsplaner och i vanliga fall brukar möten för allmänheten anordnas runt om i byarna där medborgarna får möjlighet att lyfta in utvecklingsplaner för strandnära områden, men under rådande omständigheter med coronapandemin så öppnar kommunen istället för att använda digitala kanaler om man som markägare vill utveckla ett område på sin mark.

– Alla måste få chansen påverka och tycka till så att vi inte missar det här om folk har utvecklingstankar för sin bygd. Äger man mark och vill göra något där så skriver man till oss vad man vill ha gjort. Vi kan använda oss av de moderna kanalerna nu, det är bara att höra av sig till kommunen så får politikerna ta beslut. Även om situationen är som den är just nu så går det ändå att jobba med framtiden, säger Göran Wigren.

Det är nu, under aprilmånad som markägare har chansen att vara med och påverka och lyfta fram markområden som kan vara attraktiva att utveckla.

– Vi tror att det kan vara en framgångsfaktor för att få folk att investera i kommunen, om det finns tomter som är strandnära, det kan vara avgörande för folka att välja att bosätta sig eller bo kvar här. Översiktsplanerna är en viktig del när det kommer till landsbygdsutveckling, kompetensförsörjning och att kunna erbjuda attraktiva boendeplatser, säger Sven Tornberg.