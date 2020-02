SJVP: ”Rykten och rena lögner”

HAPARANDA: Två av sjukvårdspartiets ledamöter i socialnämnden anklagas för att besvära tjänstemän genom att begära ut handlingar och ställa jobbiga frågor. En av dem är partiets nya ordförande i Haparanda, Ann-Kristin Joki.



Arbetsmiljöverket beslutade i fjol att Haparanda kommun måste vidta åtgärder för en bättre arbetsmiljö på Klippans äldreboende, annars riskerar kommunen ett vite med en halv miljon kronor. Ann-Kristin Joki har krävt att arbetsmiljöärendet ska avgöras av politiken, och datumet för när yttrandet ska vara inlämnat är framflyttat till mitten av mars.

– Det saknas delegation för tjänstemännen att lämna in den här typen av svar. Under de här sex månaderna har vi haft rätt i allt vi har sagt, säger Ann-Kristin Joki.

Åsa Hansson påpekar att hon har mejlväxlat med kommundirektören under sex månader och påtalat att delegationsordningen inte följs, men att hon inte har fått något gehör.

Joki berättar att de ibland har fått ta del av handlingar som ska upp till beslut på samma möte och när de efterlyst handlingar och protokoll inför beslut så känner sig tjänstemännen jagade och ifrågasatta.

– Flera gånger har vi efterlyst protokoll från IVO som vi ska uttala oss om. Handlingar som vi inte har fått se och som inte heller varit diarieförda. Vi har påtalat det här sedan i höstas, både i förvaltningsledningen, hos kommundirektören, kommunalrådet och nämndsordföranden, men det händer ingenting, säger Hansson och Joki.

De upplever också att det sprids rykten utan substans om att de har frågat ut chefer och anställda när de mött dem i matvarubutiken och trängt sig in på tjänstemäns kontor.

– Anders (Rönnqvist) blev kallad på möte med fackförbundet Vision, där fick han höra att vi hade trängt oss in på arbetsplatsträffar, inte presenterat oss och suttit i ett hörn och antecknat men det här är ren lögn. De träffar vi har varit på har vi varit inbjudna till och vi har presenterat oss. De möten som vi har haft med tjänstemän har varit bokade i förväg.

De har fått diffusa tillsägelser att upphöra med vad de håller på med. Enligt Åsa Hansson har Anders Rönnqvist uppmanats av både kommundirektören och kommunalrådet att plocka bort dem från deras politiska uppdrag.

– Men ingen har gjort något för att lösa situationen de har bara bett oss att sluta vara jobbiga. De har inte kunnat säga vad det är vi ska sluta med, kommunen har inte jobbat efter riktlinjerna med kränkande särbehandling, säger Ann-Kristin Joki.

Socialchefen Marjo Koivumaa skriver till HB att interna frågor är på god väg att lösas.

– Ärenden finns diarieförda och i förekommande fall protokollförda. Socialnämnden har enhetligt kommit överens om att revidera delegationsordningen efter förra veckans genomförda utbildning. Det största ansvaret för att det ska fungera mellan politiker och tjänstemän ligger på kommunstyrelsen och kommundirektören, förklarar Marjo Koivumaa.

Längre versioner av artiklarna är publicerade i Haparandabladet 28/2 2020.