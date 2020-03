Ställer in behandlingar och operationer

NORRBOTTEN: På grund av coronaviruset har Region Norrbotten beslutat att ställa in en rad behandlingar och planerade operationer.

Enligt ett pressmeddelande görs en rad förändringar för att säkra vården. Det handlar bland annat om att all planerad kirurgi med medicinskt lägre prioritet ställs in från och med nästa vecka. Det gäller exempelvis: gråstarr, ljumskbråck, halsmandelsoperation, framfall och urininkontinens, höft- och knäplastik, prostataoperationer (cancer undantaget).

Vidare ställs all planerad tandvård in för en rad riskgrupper: omsorgspatienter, patienter som är 80 år och äldre, patienter över 65 år med underliggande sjukdom, hjärt- kärlsjuka personer, samt patienter med högt blodtryck, lungsjukdom och patienter som är under cancerbehandling, samt även svårinställda diabetiker.

En del cellprovskontroller ställs också in för att kunna fortsätta med de planerade besöken för gravida.

Region Norrbotten tar kontakt med berörda som får sina besök/behandlingar avbokade. Medan de som själv vill avboka ett besök ombeds i första hand göra det via webbtidbokningen på 1177.se.