NORRBOTTEN: Strikta regler gäller för fyrverkerier – även under nyårsaftonen.

Många tror fortfarande att det är fritt fram att avfyra fyrverkerier lite hur man vill under nyårsaftonen, bara för att raketer säljs lite här och var. Men så är det förstås inte.

Polisen informerar: När fyrverkerier ska avfyras utomhus kan du behöva tillstånd. Tillstånd krävs om avfyrandet med hänsyn till tidpunkten, platsen och övriga omständigheter skulle kunna innebära en risk för skada eller annan olägenhet för person eller egendom (3 kap 7 § Ordningslagen).

Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år.

För att skjuta raketer med styrpinne krävs alltid tillstånd från kommunen, samt en utbildning av en MSB godkänd utbildare.

Smällare får inte användas utan tillstånd i Sverige, även om de kan köpas utan tillstånd i flera EU-länder.

Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Därför är det viktigt att kontrollera kommunens lokala ordningsföreskrifter för att få reda på om det överhuvudtaget är tillåtet och om tillstånd behövs eller inte på den tilltänkta platsen vid den tidpunkt som avskjutningen planeras. Om tillstånd behövs ska det sökas hos polisen på orten.

I Tornedalen gäller följande:

I Haparanda krävs tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor på vissa platser, som är specificerade i lokala ordningsstadgan.

Polistillstånd krävs dock inte på nyårsafton kl 17.00-00.00, nyårsdagen kl 00.00-01.00. Men all användning av pyrotekniska varor måste ske i enlighet med 3 kap 7 § Ordningslagen.

Under all tid är pyrotekniska varor förbjudet att användas i Haparanda närmare än 150 meter i från kyrkor, kulturminnesmärkta byggnader eller vårdinrättningar, eller där det kan komma att störa boende eller verksamhet på sådana inrättningar. Det är ej heller under någon tid tillåtet att använda pyroteknik på ställen eller på ett sådant sätt att det är uppenbart att boskap i jordbruk eller husdjur kan stressas eller skadas.

I Pajala är det enligt de lokala ordningsföreskrifterna förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från; Pajala sjukhem och vårdcentral, Ängsbackens servicehus och ålderdomshem, Gruppbostäderna; Lyckan, Björkkullen, Åkerbärsgränd, Garvaregården i Pajala.Gruppboendet Asphemmet i Junosuando, Rönngården i Tärendö och Tallgården i Korpilombolo.

I Övertorneå krävs det enligt de lokala ordningsföreskrifterna tillstånd av polismyndighet för att använda pyrotekniska varor inom detaljplanelagda områden samt i detaljplanelagda områdens omedelbara närhet.

Det är vidare förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 50 meter från Övertorneå vårdcentral, Särkivaaragården, Björkebygården, Älvgården i Pello samt vid kommunens samtliga kyrkor.

Den som är osäker på om det krävs tillstånd uppmanas att ta kontakt med kommun eller polisen.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, informerar att aktsamhetskraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor gäller även om användningen inte är tillståndspliktig.