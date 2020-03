Vuononappet är inställt

HAPARANDA: På lördag skulle den årliga pimpeltävlingen Vuononappet ägt rum för 19:e året i ordningen. Men i likhet med andra evenemang just nu så ställs pimpeltävlingen in. – Det är ju på grund av coronaviruset. Vi vågar inte arrangera den och tar det säkra före det osäkra, säger Olof Järvi, tävlingsledare.

Tävlingen som arrangeras av Vuono byaförening äger rum i Kirveskari i Salmis och brukar locka omkring 170 till 200 deltagare.

– Tävlingssektionen och byaföreningens ordförande beslutade i måndags morse om att vi ställer in, säger Olof Järvi.

Av Lisette Olsson-Höghäll | Publicerad 17 mars 2020