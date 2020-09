Utredning om behov avgör framtida investeringar

Kommunstyrelsens ordförande, Sven Tornberg (C), har begärt en behovsinventering som gäller kommunala idrottslokaler samt simhallen. Nu har barn- och ungdomsförvaltningen fått i uppdrag att genomföra inventeringen.

Undersökningar av Idrottshuset som inhyser simhall och idrottshallar har visat på behov av renoveringar och då särskilt av de delar som inhyser simhallen och b-hallen. Men innan något beslut om reinvesteringar och eventuella nyinvesteringar kan fattas måste kommunstyrelsen få ett underlag som ger en helhetsbild av hur behovet av lokaler för idrottsutövande samt simundervisning ser ut, både under skoltid och fritid. Helhetsbilden behövs eftersom stora delar av det kommunala fastighetsbeståndet har konstaterade behov av reinvesteringar.

Detaljerad bild

Mot bakgrund av detta har kommunstyrelsens ordförande nu begärt en behovsinventering gällande idrottslokaler/simhallen. Underlaget skall inte enbart omfatta lokalerna i Idrottshuset. Utöver de lokaler/gymnastiksalar som finns i centralorten ska även de som finns i byarna ingå.

”Det ska även framgå under vilka tider som idrottslokalerna ej nyttjas av någon verksamhet”, står det i begäran om behovsinventeringen, undertecknad Sven Tornberg (C).

Kommunstyrelsen behöver en helhetsbild över behovet av simundervisning och i underlaget från inventeringen ska det framgå hur många timmar simundervisning som genomförs samt hur många timmar simundervisning som genomförts både historiskt till i nutid.

”I underlaget bör även en analys göras över hur befintliga lokaler kan nyttjas mer effektivt och vilket behov som kan ses i framtiden, utifrån den befolkningsutveckling som prognostiserats”.

Inom en månad

Barn- och ungdomsförvaltningen har nu fått uppdraget att genomföra behovsinventeringen, eftersom både skola och fritidsverksamheter ligger under den förvaltningen. ”Inventeringen ska vara genomförd senast den 15 oktober 2020”, står det i begäran om inventeringen.