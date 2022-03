Haparandabladet – Socialdemokraternas språkrör!

Haparandabladet vinklar nyheterna till Socialdemokraternas fördel. Alltför ofta syns S-politiker i HB med stora foton, och ni ger partiets åsikter stort utrymme. Men på andra styrande politiker är fotona oftast dåliga och framför allt gamla.

Det var viktigt att fredsmanifestationen skulle vara opolitisk, och ändå politiserar HB den!!!

Socialdemokraterna skrev en insändare till HB med åsikter om Barn- och ungdomsnämnden, då fick den stort utrymme med foto, men när BUNs ordförande med flera svarade hur det var i verkligheten så hade ni ett uruselt litet foto på honom och en dålig rubrik.

När jag skrev om beslutet om pedagogisk barnomsorg (familjedaghem) som kommunen antagit, och även skickade med ett foto till insändaren, så hamnade den i marginalen utan foto. Men när socialdemokraterna var emot beslutet publicerade HB en stor artikel med foton på S politiker.

Det finns många driftiga kvinnor i vår stad som man kan intervjua på internationella kvinnodagen men åter tog man socialdemokraternas gruppledare och skriver att hon är kommunalrådskandidat. Men alla som står överst på kommunlistorna till kommunalvalet är väl kommunalrådskandidater även från andra partier, men detta skrivs återkommande om S-kandidaten!

Ett exempel på ensidig journalistik är artiklarna om Klippan. Det skrivs bara om den nedre delen där det funnits problem i årtionden, men inget om Klippan övre (före detta Vardaga), där verksamheten fungerar bra, liksom på äldreboendet Lunden.

Vi i det nya styret har åstadkommit mer på fyra år än vad som gjorts på åratal i kommunen då allting cirkulerade kring Barents Center och kommunens utveckling stod still!!

HB borde vara oberoende som ni påstår er vara!! Många har slutat att läsa tidningen då er journalistik är så vänstervriden. Det skrivs mycket negativt om Haparanda och Tornedalen – vem vill flytta hit när man läser tidningen?

Har skrivit om detta tidigare till redaktionen men ser ingen förbättring!

Blir intressant att följa valrörelsen i HB framöver om ni fortsätter som tidigare, eller lever upp till att ni ska vara partipolitiskt oberoende.

Marita Wikberg Kristdemokraterna

Svar direkt:

Mediernas viktigaste demokratiska uppdrag är inte att lyfta fram positiva nyheter om sådant som fungerar som det ska, utan att granska det som inte gör det. Ändå består en stor del av tidningens innehåll av reportage, personporträtt och artiklar om trevliga och positiva saker som händer i lokalsamhället. För att det är en sådan blandning som läsarna vill ha.

Våra uppdragsgivare är samma som era: medborgarna. Om politiker, tjänstemän och andra makthavare tycker att det är viktigare att marknadsföra och skönmåla än att se till att verksamheterna fungerar, är det vårt jobb att rapportera om det. Det här handlar inte om att vinna en kommunikationsstrid utan om att se till att saker fungerar som de ska, i verkligheten. Att avslöja orättvisor, missförhållanden och problem. Det kan verka okonstruktivt men faktum är att många problem brukar lösa sig när vi uppmärksammar dem, ibland redan när vi ringer och ställer frågor.

Haparandabladet har en oberoende redaktion som bevakar lokalsamhället enligt journalistiska principer. Alla som tror på demokrati, och särskilt politiker, och särskilt i dessa tider, borde inse hur viktigt det är med fria och oberoende medier, och inte se det som huvudsaken om det egna partiet fått större eller mindre, bättre eller sämre foton.

Vi försöker behandla alla partier rättvist, precis som vi strävar efter att ha en balans mellan män och kvinnor, mellan de olika kommuner vi bevakar och så vidare. Men nyhetsvärderingen är alltid överordnad. Om parti A gör tre intressanta utspel och parti B gör noll kommer det med stor sannolikhet att bli tre artiklar om parti A och noll artiklar om parti B.

En dagstidning är inte en årsbok där varje ord och sida kan nagelfaras under lång tid. Vi hanterar stora mängder information under tidspress. Redigeringen av tidningen och dess bilder går snabbt och styrs ibland av nyhetsvärdering men lika ofta av rent grafiska överväganden, som att fylla tomma ytor eller få plats med en text fast det är trångt. Däremot styrs bildhanteringen aldrig någonsin av politiska åsikter. Skicka in en ny text med bild, så kanske den blir större, det avgörs ofta i slutredigeringen sent på eftermiddagen.

Vi får synpunkter och kritik, och det finns saker att förbättra, till exempel behöver vi bli bättre på att bevaka byarna i Haparanda kommun. Vi ska också försöka få in bättre bilder på samtliga politiker som du föreslår. Det är också till hjälp om politiker och andra skickar in egna nytagna bilder till oss, precis som du gjort, det tackar vi för!

Jag välkomnar att du framför din kritik mot tidningen öppet. Men att påstå att det skulle handla om att vi medvetet vinklar nyheterna för att gynna Socialdemokraterna är att gå över en gräns, det är inte sant.

Vi har fått exakt samma kritik i Pajala det senaste året, att politiker från oppositionspartierna är för mycket på bild och på för stora bilder. Där kommer kritiken från socialdemokrater. Och när (S) styrde Haparanda kom kritiken främst från socialdemokrater som tyckte att vi svartmålade deras arbete och lyfte fram oppositionen orimligt mycket.

Det är faktiskt inte så konstigt att de som har makten granskas hårdare än de som inte har den, och att oppositionen är mer aktiv i media, kommer med utspel och startar debatter.

Anledningen till att en dagstidning kan vara oberoende inför makthavare är att de som bär upp vår existens är läsarna, alla de betalande prenumeranter och lösnummerköpare som gör att vi kan fortsätta ge ut en tidning. I veckan kom det glädjande beskedet att ni blir fler. Att Haparandabladet som enda tidning i Norrbotten ökade sin upplaga förra året (Läs mer på sidan 28). Det är det bästa kvittot vi kan få på att läsarna uppskattar det vi gör, och att de förväntar sig en kritisk granskning av Tornedalens makthavare.

Axel Andén, chefredaktör och ansvarig utgivare Haparandabladet