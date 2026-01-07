8,6 miljoner till projekt som ska utveckla norra Finland

Nu ska digitala och kundsorienterade sociala och hälsvårdstjänster utvecklas i norra Finland. Finlands akademi satsar 8,6 miljoner kronor till Northdigi-projektet.

Under en tvåårsperiod satsar Finlands akademi totalt omkring 8,6 miljoner kronor till Northdigi-projektet. Projektet är tänkt att utveckla framtidens digitalas sociala och hälsovårdstjänster just i norra Finland. Projektet omfattar hela norra YTA-området.

Tanke på förutsättningarna

Tanken är att projektet ska vara speciellt utformat för att passa norra Finland, med en åldrande befolkning, långa avstånd och förändrade behov som sociala och hälsovårdsreformer innebär. Fokuset enligt projektbeskrivningen är på att kombinera innovativa lösningar, avancerad digital teknik för vård och stöd med människan i fokus.

Under projektet ska samarbetet mellan forskning, utbildning och tjänsteleverantörer stärkas. Det sociala arbetets perspektiv och dess utveckling ses som en del av de digitala servicelösningarna och framtida service paket.

Funktionellt och jämlikt

Målet är att förbättra tillgänglighet, kontinuitet och konstnadseffektivicera samt stärka forskningen i regionen.

– Projektet är strategiskt viktigt för Lapplands välfärdsregion, eftersom det stöder regionens mål att utveckla mer funktionella, jämlika och digitalt tillgängliga social- och hälsovårdstjänster, säger Eija Kivekäs, forskare ansvarig för delprojektet.