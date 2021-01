Uppdaterad: Aktuellt covid-19 läge i länet

Igår och idag har sammanlagt 149 personer bekräftats smittade med covid-19 i Norrbottens län. 92 personer igår samt 57 idag.

Antalet patienter i behov av sjukhusvård har minskat en aning och just nu är antalet inlagda på länets sjukhus 38. Fem patienter får intensivvård. Under vecka två testades 4.563 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 638 av dessa, 14 procent, testades positivt för covid-19. Förra veckan har 469 antikroppstest analyserats. 132 personer har visat sig ha antikroppar, det motsvarar 28,1 procent.

Till och med den 17 januari har 3.770 personer påbörjat sin vaccination mot covid-19, enligt den senaste uppdateringen från Region Norrbotten.

Uppdatering

Ytterligare fyra dödsfall med bekräftad covid-19 har inträffat i Norrbotten. Nu har totalt 155 personer i länet avlidit med covid-19.