”Allvarliga brister” på Gränsskolan

”Allvarliga och omfattande brister”, är Skolinspektionens dom efter en tillsyn på Gränsskolan i Haparanda.

Nu hotas skolan med vite på 1,5 miljoner kronor.

Gränsskolan misslyckas på en rad punkter med att säkra undervisningen för elever vid skolan. Det konstaterar Skolinspektionen som nu belagt skolan med ett vite på 1,5 miljoner kronor. Skolan måste vidta åtgärder och redovisa dessa skriftligt senast den 30 april 2026 för att undvika vitet.

Skolinspektionen konstaterar ”allvarliga och omfattande brister” i skolans arbete med särskilt stöd till elever. Skolan uppmärksammar och utreder inte heller elevernas stödbehov konstaterar Skolinspektionen. Risken blir att eleverna inte får det stöd som de har rätt till.

Det råder också allvarliga brister vad beträffar skolans utredning av elevernas frånvaro och i skolans kontakt med kommunen då en utredning om frånvaro inleds.

Skolinspektionen ser också brister i undervisningen för svenska som andra språk, då elever med behov av undervisning inte får det. Slutligen ser Skolinspektionen brister i beslut om anpassad timplan för nyanlända elever.

Skolinspektionen kritiserade för en tid sedan även Montessori Droppen i Haparanda. Resultatet har Haparandabladet tidigare berättat om.

Haparandabladet söker rektorn för en kommentar.

Linda Danhall

