Analys om covidutbrottet i Överkalix

En intern utvärdering som gjorts efter att 17 boenden insjuknade varav 8 avled i september 2021 på ett särskilt boende för äldre i Överkalix är nu klar.

Faktorer som i huvudsak tros ligga bakom utbrottet är lokalernas utformning, vaccinets

avtagande verkan över tid, att smitta hann spridas innan symptom kunde ses, och att den att

den längre nivå av smittskyddsåtgärder användes under den här tiden, uppger Överkalix kommun i ett pressmeddelande.

Enligt den smittspårning som vårdhygien gjort är trolig smittväg in en personal som varit

smittsam. Denna personal har arbetat på alla avdelningar inom boendet, men främst på den avdelningen med flest utbrott, under dagar som hen kan ha varit i smittsam fas. Basala hygienrutiner och rutiner för användande av skyddsutrustning har implementerats och varit känt hos all personal, men det är svårt att uttala sig om enskilda individer har följt dessa i alla lägen.

Det har konstaterats att det var närmare sex månader sedan de boende hade vaccinerats med dos två och utfallet hade sannolikt blivit bättre om de boende hade erhållit en tredje dos vaccin, då man efter utbrottet sett att effekten av vaccinet hos övriga boende avtagit till viss del. I samband med detta beslutade Folkhälsomyndigheten att erbjuda en tredje dos vaccin.