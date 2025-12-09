Ändring av nattågstrafik till Övre Norrland

Trafikverket har under tisdagen meddelat förändringar i nattågstrafiken från Stockholm till Övre Norrland.

”Det nya upplägget innebär att en linje trafikerar Stockholm–Narvik med ett tåg i varje riktning, medan en annan linje trafikerar Stockholm–Umeå på motsvarande sätt. Lösningen säkrar nattågstrafiken till 2030 då de nya nattågsfordonen börjar att levereras”, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

– Det nya upplägget är i linje med de tilldelade medel vi har för nattågstrafiken samt kostnaden för trafiken och underhåll av fordonen. För att möta efterfrågan under högsäsong ger vi operatören möjlighet att i kommande upphandling utöka trafiken under de perioder på året då beläggningen är högre, säger Lennart Kalander, avdelningschef på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

De nya turerna kommer att börja rulla den 13 april i nuvarande avtal med SJ. Men Swedish Lapland Visitors Board ser beskedet som ett bakslag då det i dagsläget finns finns två nattåg.

– Vi blir alltså av med en av våra viktiga nattågslinjer, det är helt klart en kalldusch för besöksnäringens utveckling i Norrbotten, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board, i ett pressmeddelande och fortsätter.

– I takt med att gästerna i länet ökar stadigt för varje år, så går detta beslut i motsatt riktning och reducerar möjligheterna att svara upp mot den ökade efterfrågan från länets besökare.

Hur nattågstrafiken till Norrbotten kommer att se ut efter 2030 då de nya tågvagnarna börjar att levereras är ännu oklart.

– Nu börjar det tuffa arbetet med att omhänderta konsekvenserna av detta beslut. Detta gör vi i samverkan med Region Norrbottens utvecklingsenhet, Länsstyrelsen Norrbotten, länets kommuner och besöksnäring, säger Annika Fredriksson.