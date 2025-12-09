Prenumerera

Ändring av nattågstrafik till Övre Norrland

Trafikverket har under tisdagen meddelat förändringar i nattågstrafiken från Stockholm till Övre Norrland.

”Det nya upplägget innebär att en linje trafikerar Stockholm–Narvik med ett tåg i varje riktning, medan en annan linje trafikerar Stockholm–Umeå på motsvarande sätt. Lösningen säkrar nattågstrafiken till 2030 då de nya nattågsfordonen börjar att levereras”, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

– Det nya upplägget är i linje med de tilldelade medel vi har för nattågstrafiken samt kostnaden för trafiken och underhåll av fordonen. För att möta efterfrågan under högsäsong ger vi operatören möjlighet att i kommande upphandling utöka trafiken under de perioder på året då beläggningen är högre, säger Lennart Kalander, avdelningschef på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

De nya turerna kommer att börja rulla den 13 april i nuvarande avtal med SJ. Men Swedish Lapland Visitors Board ser beskedet som ett bakslag då det i dagsläget finns finns två nattåg.

– Vi blir alltså av med en av våra viktiga nattågslinjer, det är helt klart en kalldusch för besöksnäringens utveckling i Norrbotten, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board, i ett pressmeddelande och fortsätter.

– I takt med att gästerna i länet ökar stadigt för varje år, så går detta beslut i motsatt riktning och reducerar möjligheterna att svara upp mot den ökade efterfrågan från länets besökare.

Hur nattågstrafiken till Norrbotten kommer att se ut efter 2030 då de nya tågvagnarna börjar att levereras är ännu oklart.

– Nu börjar det tuffa arbetet med att omhänderta konsekvenserna av detta beslut. Detta gör vi i samverkan med Region Norrbottens utvecklingsenhet, Länsstyrelsen Norrbotten, länets kommuner och besöksnäring, säger Annika Fredriksson.

Anders Sjöberg

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 65 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Beställ e-tidning
Betala med kort eller autogiro. Ingen bindningstid.
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN
Bara bada bastu vid älven

Två vänner med rötter i Torneå ville göra någonting för hemtrakten och en tanke om en allmän bastu föddes. I lördags var det dags för invigning. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

26 november, 2025 Inga kommentarer
Stadshotellet jubilerar – firar 125 år

Den 1 november 1900 öppnades Haparanda Stadshotell. Invigningen ägde rum den 5 december samma år. I helgen firade det anrika hotellet 125 år, vilket gör det till det äldsta stadshotellet i Norrbotten. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

12 november, 2025 Inga kommentarer

Adress: Storgatan 92B, 953 31 Haparanda
Telefon:+46(0)922-280 00 
redaktion@haparandabladet.se
Öppet: måndag-torsdag 08-17 fredag 08-16

KUNDSERVICE
abonnemang@haparandabladet.se
Telefon:+46(0)922-280 00

UTEBLIVEN TIDNING
Vid utebliven tidning:
Kontakta Haparandabladet 0922-280 00.
Telefontid vardagar 09-15.

Jos jäät ilman lehteä Torniossa
soita puh 0200-710 00.

SOCIALA MEDIER
Vi finns också i sociala medier:
Facebook Twitter Instagram

Här hittar du vår nya app:

Ladda ned på App Store
Ladda ned på Google Play