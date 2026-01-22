Prenumerera

Anfra anlitas att bygga Konsthall Tornedalen

Anfra Nordic AB har anlitats som totalentreprenör för att bygga Konsthall Tornedalen. Ett projekt som initiativtagare Gunhild Stensmyr har drivit i många år. Den 7 februari sker ett symboliskt spadtag och nu meddelas vem som ska upprätta byggnaden, från projektering till färdig konsthall.

– Vi inleder markarbetena i vår, vi har optimerat de strukturella planerna så att produktionstakten är så effektiv som möjligt och byggandet av det länge efterlängtade projektet kommer att fortskrida snabbt, säger Mika Räisänen från Anfra.

Anfra meddelar att byggstarten sker våren 2026 och skriver i ett pressmeddelande ”projektet kombinerar banbrytande arkitektur och effektiv byggnation, vilket skapar en miljö för konstutställningar i världsklass mitt i Tornedalens natur”.

Anfra är främst kända för betongkonstruktioner och infrastrukturprojekt.

 

 

Linda Danhall

