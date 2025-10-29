Med fulla orderböcker och en årlig fördubbling av gästantalet under de senaste tre åren, går Melina och Roger Mäkitalo med företaget Pajala Huskies i Kieksiäisvaara in med förhoppningar om en snörik vinter. ”Jag kände i morse när de första snöflingorna föll för året att det även blev livligare i hundgården”, säger Melina Mäkitalo.
Antalet besökare har årligen fördubblats
