Avstängning av värmeverkskunder kan bli miljonförlust

Kommunala Övertorneå Värmeverks kritiserade beslut att stänga av 21 olönsamma fjärrvärmekunder skulle spara 100.000 kronor. Men nu kan HB avslöja att beslutet kan bli en förlust på minst två miljoner.

Henrik Luttu medger att han nog borde ha gjort en risk- och konsekvensanalys innan beslutet.

Risken är nämligen stor att de 21 olönsamma villaägarna kräver att värmeverksbolaget måste gräva upp alla ledningar för fjärrvärme som finns i backen på villatomterna och stå för kostnaden. Ilskan över värmeverksbolaget är så stor idag att man troligen gärna ”slår tillbaka”.

Oklart om avtal finns

Enligt Värmeverkslagen ska i avtal mellan värmeverk och kunden inskrivas vem som bekostar rivning av ledningarna inom tomten samt återställning av tomten. Det är idag oklart om avtal finns i Övertorneå. Om avtal inte finns lär ägaren av ledningsnätet – värmeverket – tvingas stå för fiolerna.

– Det kostar cirka 50.000 kronor per fastighet. Ledningar ska grävas upp och fraktas bort. Gräsmattor, asfalt, plattsättningar, buskar och häckar måste återställas, säger en övertorneåbo som vill vara anonym.

”Lika stor rätt”

– Bara de 21 olönsamma villaägarna skulle alltså kosta 1,05 miljoner kronor. Dessutom finns minst lika många villaägare som själva tidigare installerat annan värme. De har lika stor rätt att kräva återställning av tomten – alltså en total kostnad på 2,1 miljoner för värmeverket, säger övertorneåbon.

– Risken är stor att besparing på 100.000 kronor blir miljonförluster. Uppenbarligen gjordes aldrig någon risk- och konsekvensanalys innan beslutet. Det är en allvarlig miss.

”Större besparingsmöjlighet”

HB har fått säkra uppgifter om att det finns betydligt större sparmöjligheter på inköp och hantering av bränsle. Bland annat att man tidvis eldar flis med 40 procent fuktkvot.

– Skulle jag försöka elda med bränsle som håller 40 procents fuktkvot så får jag inte ens eld i kaminen, säger Knut Omark (Sjvp), som skrivit en kritisk interpellation till fullmäktige 3 nov.

Beslutet har väckt allmän bestörtning och ilska. På kort tid har 480 övertorneåbor undertecknat en protestskrivelse mot beslutet. Både Sjvp och S har skrivit interpellationer med kritiska frågor. Ett medborgarförslag kräver att beslutet omprövas.

”Jag borde ha gjort analys”

Henrik Luttu, VD för Övertorneå Värmeverk, finns det avtal med kunderna?
– Några avtal känner jag inte till. Det var Vattenfall som var huvudman för värmeverket när fjärrvärmen anlades för 20-30 år sedan. Ett statligt stort bolag borde ha tecknat avtal om ledningar på tomten.

Borde inte du veta det eftersom avtalen kan vara avgörande för vem som ska bekosta återställningen. Gjorde du ingen risk- och konsekvensanalys innan beslutet att stänga av 21 kunder?

– Det finns alltid händelseförlopp som man inte kan förutse. Men ödmjukt kan hålla med om att jag borde ha gjort analyserna. Men jag tror fortfarande att det var rätt beslut som berodde på att 60 procent av grannarna inte var anslutna till nätet och de 21 blev olönsamma kunder som andra abonnenter måste vara med och betala för.

”Ingen reagerade”

– Beslutet behandlades i flera omgångar av vår styrelse och olika sammanhang i kommunen. Ingen reagerade på återställningskostnader. Vanligtvis blir ju ledningarna blir kvar i backen när fjärrvärmen avslutas, säger Luttu.

– Men skulle politikerna besluta sig för att ändra beslutet så är det OK för mig. Det är ägaren som bestämmer och jag följer deras beslut, avslutar Henrik Luttu.

HB har inte haft möjlighet att kontrollera eventuella 30 år gamla avtal med Vattenfall.

Lars Pekka

