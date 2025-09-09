Bärchef dömdes för grov människohandel

Den finska bärföretagaren Vernu Vasunta, VD för Kiantama, har av Lapplands tingsrätt dömts till 3,5 år i fängelse för 62 fall av grov människohandel, rapporterar finska Yle.

Den thailändske affärspartnern Kalyakorn ”Durian” Phongphit dömdes till tre års fängelse. Det blev även samhällsböter på 100.000 euro för bärföretaget.

Förutom fängelse fick Vasunta ett näringsförbud på fyra år.

Människohandeln skedde mellan 2020 och 2022 genom att vilseleda, utnyttja och låta thailändska bärplockare utföra arbete som liknar tvångsarbete.