Bärjätten Polarica i blåsväder igen

Bärjätten Polarica AB har ingått i en bärkartell i minst tio år.

Det slår Konkurrens-och konsumentverket i Finland fast.

– Mycket klandervärt, säger Kirsi Leivo, generaldirektör.

Nu ska frågan avgöras av Marknadsdomstolen.

En rikstäckande bärkartell i Sverige och Finland med fem bäruppköpare, varav svenska Polarica AB är ett, har avslöjats av Finska myndigheter. De har påvisats att de fem företagen via telefonsamtal och meddelanden via internet har kommit överens om priser för uppköp av plockade lingon, blåbär och hjortron.

– Konsekvensen har blivit att bärplockarna kan ha fått sämre betalat eftersom inte heller konkurrenterna har betalat mer, säger Krisi Leivo, generaldirektör vid Konkurrens- och konsumentverket.

Utöver det har företagen delat information om priserna på frysta bär och om det rådande marknadsläget.

– Prispåverkan för slutkonsumenten kan vi inte uppskatta, säger Pekka Mattila, forskningschef vid Konkurrens- och konsumentverket.

De flesta plockare till bärjättarna kommer från Thailand.

Konkurrens- och konsumentverket i Finland har konstaterat att kartellen har samordnat inköpspriserna på lingon, blåbär och hjortron i alla fall under en tioårsperiod, mellan åren 2013 till 2023. Nu föreslår Konkurrens- och konsumentverket påföljdsavgifter till fyra av de involverade företagen- på drygt hundra miljoner kronor, 9,4 miljoner euro. De aktuella företagen är: Polarica, Arctic international, Marja bothnia berries och Kaskein marja.

Vid Konkurrens- och konsumentverkets presskonferens berättade generaldirektör Kirsi Leivo, forskningschef Pekka Mattila och enhetschef Valtteri Virtanen om den utredning som har genomförts. Utredningen av kartellen inleddes år 2022 i samarbete mellan Konkurrens- och konsumentverket, centralkriminalpolisen och Norra Österbottens TE-byrå. Detta efter att Kiantama, en av de fem bärjättarna hade avslöjat kartellen. Som tack går Kiantama fria och det yrkas inte på att de ska betala någon påföljdsavgift.

– Kiantama har samarbetat tätt med Konkurrens- och konsumentverket under hela processen för att utreda ärendet och har aktivt försett myndigheterna med information, skriver Janne Piikivi, vd, i ett pressmeddelande.

Nu ska Marknadsdomstolen i Finland avgöra frågan. De fick ta emot anmälan om den misstänkta konkurrensöverträdelsen i dag.

”KKV föreslår en påföljdsavgift på totalt cirka 6,7 miljoner euro för Polarica och dess dotterbolag för den påstådda överträdelsen”, skriver Polaricas vd Mari Onkamo i en offentlig skrivelse på Polaricas hemsida.

Polarica kommenterar ärendet i övrigt med orden:

”KKV:s förslag representerar endast myndighetens syn på saken och utgör inte i sig ett bevis på ett förfarande som strider mot konkurrenslagen. Konkurrensverket i Sverige har utrett en motsvarande påstådd konkurrensöverträdelse i Sverige och har avskrivit ärendet utan vidare åtgärder. Polarica avvisar KKV:s påståenden om en misstänkt konkurrensöverträdelse som ogrundade. Polarica kommer att granska KKV:s förslag noggrant och lämna in sitt svaromål till Marknadsdomstolen”.