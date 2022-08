Uppdaterad: Barn matförgiftade under fotbollscup

Barn misstänks ha blivit matförgiftade under en fotbollscup i Gammelstad.

Enligt Region Norrbotten sökte sig i fredags ett 20-tal barn till sjukvården och många sökte sig till akuten i Sunderbyn, medan några barn har hänvisats till akuten i Piteå och Kalix.

– Sunderby sjukhus och Piteå sjukhus har gått upp tillfälligt i förstärkningsläge med anledning av händelsen, uppger regionens tjänsteman i beredskap, Per Wågström i ett pressmeddelande.

Av de barnen som kom in till akuten i Sunderbyn hade vissa lindriga symptom medan andra uppges ha varit medtagna. Några av barnen fick stanna över natten för observation.

Uppdatering:

Vid midnatt, hade cirka 35 barn tagits emot av vården varav cirka 30 har omhändertagits på Sunderby sjukhus. Sjuka barn hade också hänvisats till sjukhuset i Piteå. Både barnmedicin, infektionsavdelningen, och intensivvården har engagerats i omhändertagandet på Sunderby sjukhus.

– Flera av barnen var ordentligt medtagna men de allra flesta mår nu bättre och är på väg att lämna sjukhuset, uppger Per Wågström i ett nytt pressmeddelande.

Fakta om matförgiftning, enligt region Norrbotten.

Det här är alltid bra att göra:

• Sätt in kylvaror i kylen så fort som möjligt

• Bra kylskåpstemperatur är + 4°C.

• Laga inte mat till andra när du är eller precis har varit magsjuk.

• Tvätta händerna innan du börjar laga mat, men också direkt efter att du hanterat rått kött och fågelkött.

• Använd rena redskap och håll rent på arbetsbänken.

• Använd hushållspapper, inte disktrasan, för att torka upp köttsaft.

• Sätt in tillagad mat i kylen så snart som möjligt. Små mängder varm eller ljummen mat kan ställas in i kylen direkt. Större mängder kan delas upp i mindre behållare så att de svalnar snabbare, eller kylas i vattenbad eller utomhus, om det är kallt.