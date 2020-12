Båt fastnade i ismassorna

Under söndagen nödställdes tre personer som var ute och åkte båt i Haparanda skärgård. Kustbevakningen kom personerna till undsättning.

Det var vid 13.40-tiden som tre personer i en mindre motorbåt fastnade i ismassorna på Skomakarfjärden utanför Seskarö.

JRCC, Sjö-och flygräddningscentralen larmade Kustbevakningen om tre personer som var nödställda. Kustbevakningens huvuduppdrag är inte att genomföra sjöräddningar, men eftersom behövliga resurser till gårdagens olyckslarm fanns inom räckhåll blev det utryckning till Haparanda skärgård.

– Vi hade en svävarpatrull igång i Luleå och de begav sig ditåt, vi fick besked om att personerna tagit sig in i värmestuga på en ö, men eftersom att de ändå inte kunde ta sig till fastlandet på grund av isen så tog svävarpatrullen med dem in till land, förklarar Christine Lindén, ledningscentraloperatör på Kustbevakningen.