Bedrägeri-sms skickas till invånare i Kalix

Just nu skickas bedrägeri-sms till invånare i Kalix. Polisen uppger att de tagit del av uppgifterna om bedrägeriförsöken.

”Sms:en ser ut att komma från ett finansbolag och i meddelandena kan det stå att personerna gjort dyra inköp av olika varor. Personerna som fått sms:en uppmanas också ringa ett telefonnummer”, skriver polisen på sin hemsida om tillvägagångssättet.

Personer som fått ett sådant meddelande och är tveksamma bör kontakta det aktuella finansbolaget via deras ordinarie kontaktvägar, ring inte numret som står i sms:et.