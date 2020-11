Befolkningsmängden dalar i Tornedalen

TORNEDALEN

Befolkningen i Haparanda-, Övertorneå- samt Pajala kommuner minskar under perioden 1 juli till och med den 30 september med sammanlagt 98 personer, enligt färska siffror från Statistiska Centralbyrån, STC.

Även alla andra kommuner i länet, förutom Luleå, + 569, och Boden med + 9, har negativa befolkningssiffror. För hela Norrbotten blir det dock ett litet plus med 20 nya innevånare.

Sticker ut

Haparanda minskar med 30 personer och har nu en befolkning om 9620 personer, Övertorneå minskar med 31 personer till 4230, medan Pajala minskar med 31 personer till 6002. Kiruna och Kalix sticker ut i länet med tapp på 114 respektive 107 personer.

Flyttar inte gärna

– Vi har av tradition en nedåtgående trend under höstarna men i år tror jag att pandemin spelat en viss roll. Den kan ha inverkan på så sätt att det inte är en lika stor rörelse på arbetsmarknaden under pandemitider. Man kanske inte flyttar lika gärna då, säger Ulrica Hammarström, kommunalråd i Pajala, som även tror att dödsfall i Covid-19 kan ha haft en betydelse för länet som helhet.

Hon upplever att Pajalas befolkningsutveckling stabiliserats under de senaste åren mot det bättre.

Större rörelse

– Hade vi inte haft Kaunis Iron som motor i vårt näringsliv hade befolkningskurvan sett ut som för ett antal år sedan då vi årligen hade ett tapp på ett hundratal personer.

– Då det lugnar ner sig på pandemifronten får vi se större rörelser på arbetsmarknaden och därmed även inflyttning till kommunen, tror Ulrica Hammarström, som uppger att man nu på kommunen ska dyka ner i SCB:s statistik och se vad man kan läsa ut ur den.