Bil kolliderade med älg

Under måndagskvällen kolliderade en personbil med en älg i Tärendö, Pajala kommun.
Enligt polisens uppgifter finns inga rapporterade personskador.
Älgen uppges ha överlevt krocken. Eftersöksjägare kallades ut till platsen.
Den traditionella skyltsöndagen under första advent genomfördes i Pajala i några minusgrader och i härligt krispigt väder.
Två vänner med rötter i Torneå ville göra någonting för hemtrakten och en tanke om en allmän bastu föddes. I lördags var det dags för invigning.
Till matchen i Hockey-Trean mot IF Kalix Hockey fick Övertorneå Hockey Förening förstärkning av duon Linus Omark och Johan Harju. Matchen slutade 8-10 (2-4, 4-4, 2-2).