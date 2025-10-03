Bil körde av vägen

En trafikolycka inträffade i Hedenäset under torsdagens eftermiddag.
En personbil uppges ha kört av vägen.
Inga personskador ska ha orsakats.
Anstalten i Haparanda jobbar med att ge de intagna meningsfull sysselsättning. Det får de genom snickeriverksamheten som tillverkar allt från grillplatser till utebastu. ”Allt görs från grunden”, säger Mikael Lind som är en av ledarna vid snickeriet.
I flera av sjöarna i Meänmaa, på finska sidan om Muonio samt Torneälven anlitar byarna notdragare för att hålla nere mört och annan småfisk för att förbättra fiskbeståndet. ”Sedan vi började reglera fisken i Pasmajärvi har vi märkt att abborrarna
I lördags bjöd Centerpartiet i Haparanda på familjedag med aktiviteter vid Björka smådjursstall.
Årets Prideparad ringlade sig över den svenskfinska gränsen under lördagsförmiddagen med målgång invid Aines konstmuseum i Torneå. Uppskattningsvis tvåhundra personer travar för tolerans.
I år är det 100 år sedan Finnkampen arrangerades för första gången. På denna klassiska friidrottstävling kämpar Sveriges och Finlands friidrottsstjärnor om att få flest antal poäng. Det är också mycket arbete för att få allting på plats. Två som