Bilolycka mellan Mattila och Kukkola

En singelolycka har inträffat på väg 99 mellan Mattila och Haparanda. Olyckan påverkar trafiken i båda riktningar uppger Trafikverket.

Olyckan påverkade trafiken i båda färdriktningarna. Knappt 20 minuter senare rullar trafiken som vanligt igen.

I skrivandet stund finns inga uppgifter om eventuella personskador.