Bilolycka mellan Mattila och Kukkola

En singelolycka har inträffat på väg 99 mellan Mattila och Haparanda. Olyckan påverkar trafiken i båda riktningar uppger Trafikverket.

Olyckan  påverkade trafiken i båda färdriktningarna. Knappt 20 minuter senare rullar trafiken som vanligt igen.

I skrivandet stund finns inga uppgifter om eventuella personskador.

Linda Danhall

2 kommentarer på "Bilolycka mellan Mattila och Kukkola

    • Hej Britt!
      Det råder väldigt halt väglag just nu. Det gäller att verkligen ta det lugnt på vägarna både till fots och i fordon. Orsaken till just den här olyckan har inte kommunicerats.
      Vänligen! Linda, Haparandabladet

