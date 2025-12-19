En singelolycka har inträffat på väg 99 mellan Mattila och Haparanda. Olyckan påverkar trafiken i båda riktningar uppger Trafikverket.
Olyckan påverkade trafiken i båda färdriktningarna. Knappt 20 minuter senare rullar trafiken som vanligt igen.
I skrivandet stund finns inga uppgifter om eventuella personskador.
2 kommentarer på “Bilolycka mellan Mattila och Kukkola”
Var det halt väglag som orsakade olyckan?
Hej Britt!
Det råder väldigt halt väglag just nu. Det gäller att verkligen ta det lugnt på vägarna både till fots och i fordon. Orsaken till just den här olyckan har inte kommunicerats.
Vänligen! Linda, Haparandabladet