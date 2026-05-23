En bilolycka har inträffat i höjd med Ikanorondellen på väg 99 i Haparanda med riktning mot Övertorneå. Av okänd anledning har en bil hamnat i diket mitt mellan körfälten strax efter rondellen. Olyckan orsakade plåtskador på bilen. Enligt en första rapport ska olyckan inte orsakat några personskador. En polispatrull är i skrivandets stund på platsen.
Bilolycka vid Ikanorondellen
