Bilolycka vid Ikanorondellen

En bilolycka har inträffat i höjd med Ikanorondellen på väg 99 i Haparanda med riktning mot Övertorneå. Av okänd anledning har en bil hamnat i diket mitt mellan körfälten strax efter rondellen. Olyckan orsakade plåtskador på bilen. Enligt en första rapport ska olyckan inte orsakat några personskador. En polispatrull är i skrivandets stund på platsen.