Biskop och STR-T:s kommunikatör samtalar i podcast

I samtalspodcasten ”Förändringsresan” från Svenska Kyrkan samtalar biskopen Åsa Nyström med Göran Lahti, kommunikatör för Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T).

I det elfte avsnittet av ”Förändringsresan” samtalar dem om ”att studera meänkieli som vuxen, om arvet efter arbetsstugorna i Tornedalen och musik som möjlig väg till försoning”.

”De talar också om Hietaniemi kyrka och dess betydelse i bygden”, skriver Svenska Kyrkan Luleå stift i ett pressmeddelande.

Den här hösten arrangerar Svenska kyrkan och STR-T, tillsammans med bland andra ungdomsorganisationen Met Nuoret, fyra sammankomster som handlar om Svenska kyrkans roll i arbetsstugorna i Norrbotten. Träffarna heter Askel sovinthoon – steg för försoning.

I samtalspodden, som lanserades i september 2024, utforskar Åsa Nyström ”vad som driver olika ledare och hur är man bäst ledare i förändring”.