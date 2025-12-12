Björn Borgs tidiga julklapp till Mark Usov

Bordtennistalangen Mark Usov från Haparanda har fått en tidig julklapp av självaste Björn Borg. Mark är en av sex bordtennistalanger i landet som har fått ett stipendium på 75 000 kronor.

Det är Björn Borgs stiftelse som totalt delar ut 375 000 kronor till sex av Sveriges största bordtennistalanger.

– Det är jättekul att få hjälpa lovande ungdomar, säger Björn Borg till tidningen Expressen.

När HB når Mark Usov på telefon under eftermiddagen blir han överraskad av beskedet.

– Känns jättebra, det är en stor överraskning. Jag hade ingen aning om det innan du hade skrivit om det i meddelandet till mig, säger Mark Usov.

Pengarna från stipendiet ska gå till resor och träningsläger.