Blev av med pengar efter telefonbedrägeri

Under gårdagen har Polisregion Nord fått in anmälningar gällande bedrägerier i bland annat Sundsvall, Pajala och Boden.

Gemensamt för ärendena är att personerna ska ha blivit uppringda från dolda nummer. Enligt polisens uppgifter har uppringaren påstått sig vara från Kivra, Klarna eller Kronofogden samt påstått att de målsägande personerna har oreglerade fakturor.

”De målsägande kopplas vidare till sin ”bank” och uppmanas att logga in med bank-ID samt att installera programvara på dator eller appar i sin telefon, till exempel appen AnyDesk”, skriver polisen på sin hemsida.

De målsägande personerna blivit av med pengar då det gjorts inköp via deras bankkonton. Polisen uppmanar allmänheten att ha ”ett kritiskt förhållningssätt när någon tar en oombedd kontakt”.