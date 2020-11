Boktrilogi blir dramaserie

Jana Kippo-trilogin av författaren Karin Smirnoff blir dramaserie, producerad av bolaget Filmlance International AB.

Böckerna har sålts i mer än en halv miljon exemplar i Sverige. Första delen ”Jag for ner till bror” har legat på topp-tio på Pocket shop, i över 18 månader. Alla tre böckerna har legat samtidigt på topplistan, något som inte har hänt sedan Stieg Larssons Millennium-trilogi. Trilogin är såld till länder som Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Italien och Polen.

Historien börjar med att Jana Kippo återvänder till sin hemby Smalånger för att få ordning på sin alkoholiserade tvillingbrors liv. Hon flyttar in hos Bror, som bor kvar i deras gemensamma barndomshem, och tar jobb inom hemtjänsten. De har ett gemensamt barndomstrauma och ett dödsfall i byn tycks ha tagit hårt på Bror. Maria hittades död i en skogsglänta och ingen vet vad som har hänt, tog hon livet av sig eller blev hon mördad? Ju längre Jana stannar i hembyn desto mer får hon veta om både Maria och sig själv. Kippo har anknytning till Tornedalen och i den andra delen utspelas en del av handlingen här.

Karin Smirnoff är bosatt i Piteå och jobbade som journalist innan hon tröttnade och köpte en träfabrik. Efter några år längtade hon tillbaka till skrivandet och sökte till Lunds universitets författarskola med det som skulle komma att bli hennes debut: Jag for ner till bror. Den fick ett jublande mottagande och nominerades till Augustpriset 2018 i den skönlitterära klassen. Bok två, Vi for upp med mor, utkom våren 2019, och tredje boken i trilogin Sen for jag hem kom våren 2020.