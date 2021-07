Brand i Haparanda

Vid 19.30-tiden på tisdagskvällen larmades SOS om en brand i en garagelänga i bostadsområdet Vallen i Haparanda.

Räddningstjänsten fick branden under kontroll och själva släckningsarbetet avslutades vid 21.30-tiden. Efterbevakning pågick fortfarande under onsdagens morgon men då via fastighetsbolaget som tog över strax efter klockan 23 på tisdagskvällen, uppger Kristin Johnsson, inre befäl SOS-alarm.

Delar av garagelängan är totalförstörd och polis har spärrat av området kring byggnaden. Brandorsaken är just nu okänd.

– Vi vet inte i nuläget hur den har startat. Det ska utredas men det kan ju ta lite tid innan man kan gå in på en brandplats, på grund av värmen bland annat. Rubriceringen är inledningsvis mordbrand på grund av de omfattande egendomsskadorna, säger Elisabeth Glaas, polisens presstalesperson.

Inga personskador finns rapporterade. Däremot ska minst tre fordon som stod parkerade inne i garagelängan ha spolierats.