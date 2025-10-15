C–ledaren avgår efter hot

Centerledaren Anna-Karin Hatt avgår efter mindre än ett halvår på posten på grund av det hot och hat som hon har fått utstå.

– Jag påverkas av det mycket djupare än vad jag trodde jag skulle göra, säger hon på en pressträff.

Anna-Karin Hatt säger att det hot och hat hon fått ta emot sedan hon blev partiledare har varit värre än vad hon kunnat tänka sig och att det ”kryper under skinnet på en”.

– Att hela tiden känna att man behöver se sig om över axeln och inte känna sig helt trygg, inte ens i sitt hem, det är inte ett pris jag är beredd att betala, säger hon.

Hatt kommer officiellt att avgå på partiets partistämma i Karlstad 13–16 November. Då ska också en ny Centerledare väljas.

Anna-Karin Hatt efterträdde Muharrem Demirok som C-ledare den 3 maj i år. Hans företrädare Annie Lööf avgick efter valet 2022 och uttryckte då en lättnad över att inte ha kommit till skada i valrörelsen.