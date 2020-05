Classic Motor Meet skjuts upp

I slutet av mars verkade Jörgen Alamaa, ordförande i den lokala motorklubben Classic Motor Meet i Haparanda, ännu hoppfull vad gäller sommarens stora motorarrangemang. Hans inställning var då att coronaviruset inte ska få stoppa bilfesten, utan att allt ska arrangeras som tänkt.

Men den 2 maj beslutade styrelsen att klubben måste ställa in bilfesten.

Vill fira stort

– Som läget är just nu i Sverige och i världen finns egentligen inga alternativ. Vi kan inte arrangera träffen som tänkt. Så det är bättre att vi skjuter upp den till nästa år och arrangerar ett riktigt jubileum då, istället för att göra något litet i år. Och det ser inte ut som att man kan göra något litet heller i år, säger han med tanke på de restriktioner som råder, att folksamlingar ska begränsas till högst 50 personer.

Ett års förberedelser

– Självklart är det extremt tråkigt. Vi har jobbat i stort sett sedan förra året med förberedelserna. Och när man hör folk på stan säger att alla har sett fram emot det här. Det är ju det största som händer i Haparanda. Men det är inte tråkigt bara för oss, utan alla bilträffar ställs ju in, säger han.

Hur går det med de artister som ni har bokat till jubileet? Kommer ni att förlora något när allt ställs in?

– Nej, kontrakten har oftast en uppsägningstid, så förhoppningsvis går vi inte back på det här. Men vi jobbar med att boka om de här kontrakten, och försöker få samma artister till nästa år – om det nu går. Det är ett arbete som börjar nu, säger Jörgen Alamaa.