Coronaläget i länet

Under torsdagens eftermiddag fanns ännu ingen statistik över antalet bekräftade smittor av covid-19 i kommunerna.

I länet har under vecka sex, måndag till torsdag sammanlagt 216 personer bekräftats smittade. 198 personer med bekräftad covid-19 har avlidit sedan coronautbrottets början. Under vecka fem testades 4.486 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 456 av dessa, 10,2 procent testades positivt. Under vecka fyra har cirka 10.500 personer fått minst en dos vaccin mot covid-19, enligt de senaste siffrorna från region Norrbotten. Förra veckan konstaterades 34 smittade personer i Haparanda, en i Pajala samt tio personer i Övertorneå.