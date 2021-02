Covid-19 ökar risken att föda för tidigt

Socialstyrelsen bedömer att kvinnor som får en covid-19-infektion under den senare delen av graviditeten har en högre risk än andra att föda för tidigt.

Därför bör graviditet under vecka 22-36 räknas in bland de riskgrupper som myndigheten tagit fram förra våren. Detta enligt en ny analys som myndigheten gjort.

I ett pressmeddelande uppges det däremot att data saknas som stöder att covid-19 innebär risk för vare sig mamman eller barnet att bli allvarligt sjuka. Även Downs syndrom bör läggas till listan med grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, skriver Socialstyrelsen.

Vid en tidigare sammanställning av faktorer som kan öka risken för allvarlig sjukdom i covid-19 gjordes i april i fjol fanns inte några data som talade för att covid-19 under pågående graviditet ökar risken för allvarlig sjukdom eller problem för barnet. Men efter att ha analyserat aktuella data från svenska graviditetsregistret och smittskyddsanmälningar i SmiNet har nu Socialstyrelsen alltså kommit fram till att risken för att föda för tidigt, eller prematurt, ökar under andra halvan av graviditeten. Däremot finns inget som talar för att covid-19 under tidig graviditet ökar risken för prematur förlossning eller andra komplikationer. Även personer med diagnosen Trisomi 21, eller Downs syndrom, har en högre risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Därför lägger Socialstyrelsen också Trisomi 21 till listan över riskfaktorer som kan ge ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.