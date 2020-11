Dagens coronarapport- ytterligare två dödsfall

Under det senaste dygnet har ytterligare 92 personer konstaterats ha sjukdomen covid-19 i Norrbotten. Ytterligare två personer har avlidit.

Under torsdagsförmiddagen vårdades 25 personer på sjukhus, varav två under intensivvård. Ytterligare två dödsfall har inträffat och nu har totalt 96 personer dött till följ av covid-19.

Lokala siffror från kommunerna under vecka 47 är inte sammanställda just nu. HB ringer smittskyddsläkare Anders Nystedt på torsdagens förmiddag med syfte om spridningsinformation, men utan resultat. Sammanlagt 3.752 har konstaterats vara smittade i Norrbotten från vecka 11 till och med 19 november.

Antal konstaterade fall i Haparanda förra veckan, 46, uppgick till 13 personer. Totalt har 102 personer i Haparanda konstaterats smittade sedan vecka 11.

I Pajala konstaterades förra veckan två nya fall, totalt 50 och för Övertorneås del tre nya fall förra veckan och totalt 32. Haparanda har högst incidens per 1.000 invånare och den ligger på 10,2.

Efter samråd med Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten införde Folkhälsomyndigheten beslut om skärpta allmänna råd i Norrbotten. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet gäller i nuläget till och med 8 december 2020, men kan förlängas.