Dagertun: Regeringen nonchalerar Malmbanan

”Malmbanan bär 50 procent av svenska godstrafiken – och är tidvis avstängd i månader på grund av haverier. Värden på 100 miljoner per dag går förlorade. Infrastrukturministern syns inte till. Statsministern? Icke ett ord! Vi måste få samma nationella samling som i Norge för den norska delen av Malmbanan. Omgående”!

Så skrev en frustrerad Klas Dagertun, VD vid Kaunis Iron, i mars 2024 i en krönika i branschtidningen ”Metaller och Gruvor” efter att Malmbanan varit avstängd efter urspårningar 65 dygn december till februari samma vinter. Han gav fem konkreta förslag som en nationell samling skulle kunna åstadkomma på kort sikt. Efter ett år och åtta månader råder en fortsatt öronbedövande tystnad från regeringen.

”Som Norge”

”Med stor bestörtning måste jag ställa frågan, skrev Dagertun. Varför är Sveriges regering så totalt ointresserad av rikets överlägset viktigaste järnväg? Är det någon som tror att berörda ministrar varit lika ointresserade om SL:s tunnelbana hade stått still i Stockholm i 65 dygn”?, skrev Dagertun redan 2024.

”Regeringen måste ta initiativet på samma sätt som Norge om Ofotenbanan, den del som kopplar samman Narvik med Sverige. Där har man samlat samhällets aktörer med industrin och försvaret för att söka nytänkande lösningar i en nära dialog”.

”Eliminera spöktågen”

”Dubbelspår på Malmbanan kan dröja 10 eller 20 år. Vi behöver en kortsiktig strategi för Malmbanan”, skrev Dagertun och gav exempel på vad som behöver lösas snabbt.

1) Systemet med att begära tåglägen och boka upp kapacitet ter sig en smula föråldrat. Jag kan i dag boka ett tågläge utan att trafikera det. Spöktågen måste elimineras.

2) Gör investeringar i ny teknik som upptäcker fel och brister på banan innan trafikstoppen inträffar.

3) Underhålls-perioderna pågår numera i 20 veckor med nedsatt trafik. 1993 klarade man samma underhåll på fyra veckor. Man måste bli effektivare.

4) Fyra miljoner ton slig låg kvar i Sverige när banan var avstängd vintern 2023-2024, närmare 10 miljarder i förlorat exportvärde för AB Sverige. Malmbanan borde prioriteras för bulktransporter. Persontrafik och paketförsändelser kan köras med buss eller lastbil.

5) Involvera Nato och EU i den nationella samlingen kring åtgärder som kan och måste lösas nu.

”Ett nationellt haveri”

Ska vi tolka den fortsatta öronbedövande tystnaden som regeringens PR-taktik att tiga ihjäl ett nationellt haveri, skrev Dagertun.

– Nu har ett år och åtta månader gått och tystnaden från regeringen fortsätter. Inget händer, säger Dagertun till HB idag.

Ingen separat rad

I budgetpropositionen för 2026 finns ingen separat rad med exakt belopp för Malmbanan. Den ska ingå i den nationella planen för transportinfrastruktur (alla transportslag) för totalt 1 170 miljarder kronor tio år framåt.

– Det är mycket pengar, men risken är stor att Malmbanan drunknar bland alla andra angelägna infrastrukturinvesteringar tio år framåt, säger Klas Dagertun.