Decembersammanträde ställs in

Kommunfullmäktiges sammanträde i Haparanda som var planerat att äga rum den 14 december har blivit framflyttat.

– Vi har beslutat att ställa in på grund av det rådande läget med pandemin och för att ärendelistan är så pass tunn och innehåller inte sådana ärenden som kräver att vi måste köra en fullmäktige just då, säger Bertil Segerlund (C), ordförande i kommunfullmäktige.

På grund av pandemin och de restrektioner som den medfört med bland annat att hålla avstånd till varandra så är det knepigt att hitta en lämplig lokal. Att genomföra fullmäktigesammanträden digitalt är inte optimalt.

Senaste sammanträdet genomfördes i biosalongen på Folkets hus, men teknikstrul påverkade ljudet både i mikrofonen på plats i lokalen samt ljudöverföringen till åhörare som följde sammanträdet på videolänk, vilket HB som följde mötet erfor.

– Det är ju viktigt att medborgarna kan vara med via nätet och även att åhörare på plats kan lyssna, säger Bertil Segerlund.

Nästa kommunfullmäktige sammanträde blir efter årsskiftet, den 22 februari.