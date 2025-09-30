Dessa norrbottningar bjuds till kunglig middag

Tre betydelsefulla norrbottningar kommer att representera länet vid Kungaparets Sverigemiddag på Kungliga Slottet den 17 oktober.

Den kungliga bjudningen ska uppmärksamma personer som gjort betydande insatser för Sverige lokalt, regionalt eller nationellt.

Till middagen den 17 oktober bjuds gäster in från alla Sveriges län, samt landets landshövdingar. Gästerna representerar kulturliv, näringsliv, hälso- och sjukvård, utbildning, idrott och föreningsliv. Det är landshövdingen i respektive län som föreslår gäster till Sverigemiddagen varje höst, men inbjudan kommer från kungen och drottningen.

Norrbottens landshövding Lotta Finstorp med besökskoordinator Torsten Fors närvarar vid middagen tillsammans med Gabriella och Mats Lönngren, Vuollerim, Carina Henriksson och Roger Norén, Piteå samt Tess och Marthina Olofsson, Hortlax.

”Carina Henriksson har belönats med flera priser och stipendier för sin sång och sitt arbete i kulturens tjänst. Hon står med ena foten i den tornedalska myllan och den andra i den samiska kulturen och sjunger lika gärna på svenska och italienska som på något av våra minoritetsspråk”, skriver Länsstyrelsen i Norrbotten.