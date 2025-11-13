Detta är Årets julklapp

HUI Research har presenterat Årets julklapp för 2025. Det blir vuxenleksaker såsom avancerade byggsatser, målarböcker med detaljerade mönster eller leksaksfigurer som också kan vara samlarobjekt, som blir Årets julklapp.

”Barnafödandet i Sverige är historiskt lågt, aktiviteter och skärmar konkurrerar om barns uppmärksamhet och som konsekvens har leksaksbranschen haft det tufft i flera år. Nu ser vi ett skifte där allt större del av leksakshandelns försäljning utgörs av vuxna som köper leksaker till sig själva”, skriver HUI Research i ett pressmeddelande.

Valet motiveras bland annat med att leksaker som hobby bland vuxna ”gått från nisch till mainstream och är ett sätt att skapa gemenskap med andra som har samma intresse, inte minst via sociala medier”

– Leksaksbranschen har haft ett antal tuffa år bakom sig dels på grund av minskat barnafödande, dels för att skärmar och andra aktiviteter konkurrerar om barnens tid. Leksaksbranschen har därför sökt nya målgrupper för en ny typ av produkter. Vi ser nu ett skifte där allt större del av försäljningen i leksakshandeln utgörs av produkter som marknadsförs till vuxna, säger Emma Hernell, VD på HUI Research, i ett pressmeddelande.

Det är 38:e året i rad som HUI Research presenterar Årets julklapp, som ska ”representera den tid vi lever i”.

”Vuxenleksaken speglar vår samtid eftersom turbulens och ekonomisk osäkerhet i omvärlden skapar ett behov av lek och verklighetsflykt, något som leksaker och barndomsnostalgi möjliggör. Barnafödandet är på historiskt låga nivåer och som en konsekvens av att vi får barn senare eller inte alls suddas gränsen mellan barn och vuxen ut. Det blir därför alltmer vanligt att som vuxen ha leksaker som hobby”, skriver HUI Research.