Digital kurs ska stärka och hjälpa gravida

Att vara gravid och nybliven mamma är en tid som kan var fylld med många frågor och viss oro. Två unga kvinnor har skapat en ny digital kurs för hjälpa kvinnorna att få stöd och rätt information både fysiskt och mentalt under resans gång.

Josefin Karlberg är mental tränare och hälsovägledare i Pajala och Tilda Rydén är fysioterapeut i Luleå.

Avståndet är inget hinder för samarbete. De har digitala möten, skickar mejl, sms och träffas fysiskt, allt utifrån frågans karaktär.

Kvinnorna träffades förra hösten genom Go business, ett nätverk för företagare i Norrbotten och Västbotten. Båda hade på varsitt håll funderat på att skapa digital kurs.

– Det var roligt när vi träffades. Jag började tänka på att vi båda jobbar med kvinnohälsa. Jag med de mentala bitarna och Tilda med de fysiska. När jag frågade om vi inte skulle jobba ihop nappade Tilda direkt, säger Josefin Karlberg.

Byggt portalen

Sen gick det fort. De började jobba i januari – februari med att bygga upp en kursportal med tips och råd, spela in föreläsningar och träningspass, både fysiska och för mentala. Sedan i påskas är de igång. Än så länge i blygsam skala, men om ett par veckor är det dags att växla upp.

– Vi ska ha en föreläsning om vad vår kurs handlar om och vi har ett Instagramkonto där vi marknadsför oss. Digitalt är ett naturligt val för oss, säger Tilda Rydén.

På kursportalen kan deltagarna ta del av materialet i egen takt och en gång i månaden är det digitala träffar med teman och möjlighet att ställa frågor.

– Du ska kunna delta där du är och när du vill och kan, säger Josefin Karlberg.

Avliva myter

De vill hjälpa kvinnor att få rätt information och stöd om exempelvis träning där det finns många myter kring vad du får göra och inte.

– Vi vill att kvinnor inte ska behöva gå och oroa sig. Om det känns bra i kroppen så är det oftast bra också, säger Tilda Rydén.

Josefin Karlberg tänker att de kan komplettera informationen från mödravårdscentralen:

– Där pratar barnmorskan om smärtlindring och profylax, vilka faser du går igenom i en förlossning men inte så mycket om hur du kan förbereda dig mentalt.

För det går att förbereda sig på menar hon, även om det är helt okänd mark, genom att träna avslappning och göra olika övningar för att stärka sig själv mentalt.

Tar helhetsgrepp

Duon konstaterar att de är en bra kombo. De kompletterar varandra och tillsammans täcker de in hela människan inte bara en del.

– Vi har samma tankegångar, vi är på samma nivå. Vi vill finnas till en längre tid även efter förlossningen för att hjälpa till. Hur du kan börja träna igen, med bäckenbottensövningar, knipträning och jag kan ge råd beroende på hur situationen ser ut för den enskilda mamman, säger Tilda Rydén och fortsätter:

– Många tror att inkontinensbesvär efter graviditet är något man får dras med, men det kan behandlas.

Vill lindra oro

De berättar att många gravida var oroliga i våras om det skulle finnas nog med personal på BB, fler behövde få värkstimulerande medel och fler kejsarsnitt – det visade sig att oron kan ha varit en bidragande orsak.

– Om vi kan hjälpa till, om än bara lite grann, att lindra kvinnors oro, vore det fantastiskt, säger Josefin Karlberg.

Kursen utvecklas hela tiden och en ny tanke har börjat gro.

– Vi funderar på att lägga in det här med kost. Vi har båda bakgrund inom det. Jag är ju hälsovägledare och Tilda är kostrådgivare, så det känns naturligt, säger Josefin Karlberg.

Deltagarna får betala kursen själv, de har tillgång till kursen i tolv månader och kan anmäla sig från första graviditetsveckan och framåt.